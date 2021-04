Italijanski mediji: "Srpska doza" postala opcija zemljama EU

RIM - Srbija je poručila vakcine i sa zapada i sa istoka dok Italija i dalje pregovara. U Italiji i dalje nedostaju vakcine jer uzima samo one koje je usvojila Evropska agencija za lijekove, dok je za vakcinisanje u Srbiji dosta ući na internet popuniti jedan obrazac i sve ste završili.

Italijanska štampa i danas na čitavoj stranici (La Republika, Il Mesađero) hvali Srbiju kako se organizovala u vakcinisanju i kako je lako do imunizacije. Dokaz za to je da je Srbija do sada vakcinisala više od jedne trećine svog punoljetnog stanovništva, oko 2,5 miliona, vakcinama sa istoka Sputnik V, Sinovak, a sa zapada Fajzer, Moderna ili AstraZeneka.

Sada gledamo redove, posebno na Sajmu u Beogradu, ali sve funkcioniše savršeno, redove onih građana koji stižu masovno iz okolnih zemalja, BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore.

Sada je tzv. "srpska doza" postala opcija u raznim zemljama EU, kao što je Francuska, jer je Srbija "na podijumu najboljih usluga vakcine". Ministar Spoljnih poslova ovih dana izjavio je da je predsjednik Aleksanadar Vučić zahvaljujui svom upornom radu, a koji nije imao problema da razgovara direktno sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim Si Đinpingom, na vrijeme poručio vakcine. Sada Srbija raspolaže rezervom od 3,5 miliona vakcina.

U Srbiji se ukazuje jedan problem za koji je potrebna unutrašnja kampanja, vakcinisanje njenih građana je usporeno jer jedan broj stanovništva nema povjerenja u vakcinisanje. Zato smo svjedoci tamošnje još uvijek jake pandemije, ali je to dovelo do strategije "turizam vakcine".

Svijet se žuri da se imunizuje, Turističke agencije nude pakete za vakcinisanje u raznim zemljama, Ujedinjeni Arapski Emirati, Rusija, Indija, Tajland, sa glavnim sloganom osim imunizacije uživajte u tim zemljama. Kuba je napravila sajt, sunce, plaže i vakcina Sinofarm.

Srbija ima univerzalnu sanitarnu politiku, kao slobodan kupac, izvan mehanizama EU. A radi svjedočenja novinarima koji su se na licu mjesta uvjerili kako funkciniše vakcinisanje u Beogradu sreli su se i sa ponekim Italijanom koji živi i radi u Beogradu.

Marčelo Mura vlasnik jednog salona ljepote, hvali brzu i efikasnu proceduru vakcinisanja i ljubaznost zdravstvenih radnika.

"Došao sam sa zaposlenima iz salona, i u dva minuta sam vakcinisan", kaže on.

(Večernje novosti)