Italijanski ministar objavom na Twitteru "upropastio" akciju protiv mafije

RIM - Italijanski ministar unutrašnjih poslova i "serijalni tviter", Mateo Salvini, optužen je da je kompromitovao policijsku akciju hvaleći je prerano na društvenim medijima.

Salvini je prvo na WhatsAppu, preko svog osoblja, a potom na Twitteru objavio vijest o hapšenju "15 nigerijskih mafijaša" u Torinu.

Nekoliko sati kasnije, glavni torinski tužilac Armando Spataro objavio je da bi ta poruka "mogla kompromitovati uspješan ishod akcije koja je još u toku".

"Nadamo se da će ministar unutrašnjih poslova izbjeći slične poruke u budućnosti", rekao je, prenosi ANSA.

Salvini mu je na to odgovorio da bi trebalo da razmisli prije nego što progovori.

"Neko bi trebalo da razmisli prije nego što otvori usta. Ako je glavni tužilac Torina umoran, trebalo bi da ode u penziju: želim Spataru jako sretnu budućnost kao penzioneru. Ako mi šef policije piše u 7:22 sati informišući me o operacijama protiv mafije i organizovanog kriminala, kao što to redovno čini, smatram se slobodnim i počašćenim da zahvalim i čestitam snagama za sprovođenje zakona idući minut", dodao je on.