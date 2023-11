Ivanka Tramp svjedočila na sudu da se ne sjeća

NJUJORK - Kći Donalda Trampa, Ivanka Tramp, izjavila je u srijedu da se ne sjeća pojedinosti poslova s nekretninama na kojima je radila u očevoj firmi, u građanskom sudskom postupku u Njujorku protiv bivšeg američkog predsjednika koji je optužen za prevaru.

Kao i njena braća Donald Tramp Jr. i Erik Tramp, koji su svjedočili prošle sedmice, Ivanka Tramp nastojala se distancirati od diskutabilnih metoda procjene vrijednosti imovine koje je sudac već ocijenio prevarom.

Tramp je priznao na sudu da su neke procjene vrijednosti golf igrališta, poslovnih zgrada i druge imovine njegove firmke bile netačne.

Glavna državna tužiteljka Njujorka, Leticia Džejms, demokratkinja, optužila je Trampa i članove njegove porodice da su manipulisali procijenjenom vrijednošću imovine kako bi obmanuli banke i osiguravatelje i popravili mu ugled u poslovnom svijetu.

Ivanka Tramp, za razliku od svojeg oca i braće, nije optužena u ovom slučaju.

Ivanka, kao visoko pozicionirana direktorica u Trampovoj firmi od 2011. do 2017., rekla je da je bila usredotočena na razvoj igrališta za golf Doral na Floridi i hotela Old Post Office u Vašingtonu. No rekla je da se ne sjeća pojedinosti tih poslova.

"Bilo je puno e-mailova, puno razgovora", rekla je.

Tramp niječe da je učinio bilo što pogrešno i optužuje sudije da su politički pristrani i da se miješaju u izbore.

U utorak je na društvenim medijima ocijenio kako je "Tužno!" što Ivanka mora svjedočiti.

Tramp je u ponedjeljak na sudu priznao da procjene vrijednosti njegove imovine nisu uvijek bile tačne, ali i da pogreške nisu bile relevantne za finansijske institucije.

Donald Jr. i Erik Tramp svjedočili su prošle sedmice da finansijski dokumenti u centru slučaja nisu bili njihova odgovornost, premda e-mailovi i drugi dokumenti pokazuju da su možda bili više upleteni nego što su priznali.

Ivanka se pridružila ocu u Bijeloj kući od 2017. do 2021., prepustivši braći firmu za to vrijeme. No državna tužiteljka Džejms misli da je Ivanka bila upletena u manipulisanje vrijednošću imovine.

Džejms traži da ih se kazni s 250 miliona dolara i da se Trampu i sinovima onemogući poslovanje u Njujorku, prenosu Jutarnji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.