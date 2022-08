Iz Odese isplovio prvi brod sa ukrajinskim žitaricama

ANKARA - Prvi brod sa žitaricama isplovio je jutros iz luke Odesa u Ukrajini, javila je turska televizija "Si-En-En turk".

Pozivajući se na izjave iz Zajedničkog centra za koordinaciju, Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da će prvi brod iz Odese isploviti u 7.30 časova, prenijela je RIA Novosti.

"Sporazum je postignut da brod 'Razoni', pod zastavom Sijera Leonea, isplovi napunjen žitaricama iz luke Odesa u 8.30 časova po lokalnom vremenu i zaputiće se ka Libanu", navodi se u saopštenju.

Portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin rekao je ranije danas da postoji mogućnost da danas počne izvoz ukrajinskih žitarica, javio je TASS.

Prevent world famine together with @UN, @EU_Commission, #G7. The first ship left the Odesa port since 24.02.2022 pic.twitter.com/Nin8nSV8LM