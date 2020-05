Iz kalašnjikova pucao na Mekdonalds i sve snimao

Na društvenm mrežama širi se video muškarca koji je iz kalašnjikova pucao na prazan Mekdonalds u Stokholmu. Policija istražuje incident.

Ovo nije bio prvi incident ili napad te vrste.

Samo nekoliko sati ranije u gradu Trolhatanudve grupe huligana su demolirale još jedan objekat Mekdonaldsa.

Oni su napadali ljude u restoranu, bacali stolove, a oštetili su i nekoliko automobila parkiranih ispred.

Kada je policija stigla, huligani su pobjegli, prenosi "mondo.rs".

Gang members in the N. Stockholm area show off their AK-type assault rifle by doing a drive-by on a closed grocery store and a McDonalds in Sollentuna https://t.co/pEAh90LBgq pic.twitter.com/9iPUfsozG1