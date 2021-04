Iz mrtvačkog sanduka krenuo u borbu za Kongres

Kandidat za kongresmena sjeverne meksičke države Chihuahua Carlos Mayorga započeo je predizbornu kampanju izlaskom iz mrtvačkog sanduka. Ovim je, kako je rekao, želio skrenuti pažnju na broj umrlih od kovida i kao posljedica nasilja narko-kartela.

Carlos Mayorga, kandidat partije Encuentro Solidaro kazao je kako na ovaj način šalje poruku političarima da zbog njihove ravnodušnosti ljudi umiru.

Mayorga je stigao u pozlaćenom sanduku koji je dovezen na most meksičke granice sa Texasom, između gradova Ciudad Juarez i El Paso.

U njegovoj pratnji bilo je osoblje obučeno u zaštitna odijela, a nosili su bukete cvijeća.

Carlos Mayorga, a Mexican congressional candidate, kicked off his campaign by staging his own funeral pic.twitter.com/EoL5OWTRwx