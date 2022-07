Izašao da razbistri glavu nakon svađe sa djevojkom pa iz požara spasao djevojčicu

Nikolas Bostić (25), Amerikanac porijeklom sa Balkana, postao je tema dana i heroj Amerike, nakon što je iz vatrene stihije spasao petoro djece.

Veliki požar izbio je u jednoj kući u Indijani prošle nedjelje. Prvi ga je primijetio upravo Nikolas, poznat pod nadimkom Nik Bostić. On je uletio u kuću i spasao Sionu Baret (18), ali je unutar građevine i dalje bila njena šestogodišnja sestra Kejlani.

"Kada sam vidio koliko ima dima već sam bio na pola stepeništa. Mnogo sam se uplašio, ali sam onda čuo Kejlani. Prevukao sam majicu preko glave i navodio se njenim glasom. Pronašao sam je i podigao i odnio uz stepenice", ispričao je Nik za Foks njuz.

On je pronašao djevojčicu na spratu i iskočio kroz prozor sa njom u naručju, piše Nova.rs.

Na snimku koji je podijelila policija Lafajeta na Twitteru vidi se kako Nik pada na zemlju i pita da li je ona dobro.

Kako su ga prozvali tamošnji mediji, "srpski Supermen" je pretrpio teže povrede. On je ubrzo prebačen u bolnicu zbog dima, ali i povreda koje je zadobio skokom kroz prozor.

Here’s the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f