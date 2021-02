Izašao iz zatvora poslije 68 godina, oduševljen zgradama

FILADELFIJA - Amerikanac Džozef Lajgon (83), koji je kao maloljetnik otišao u zatvor i tamo proveo 68 godina, izašao je na slobodu, a jedna od prvih stvari koju je primijetio su visoke zgrade, kojih nije bilo u Filadelfiji 1953. godine.

Lajgon je imao samo 15 godina kada je osuđen na doživotnu robiju zbog učešće u oružanim pljačkama i napadima sa grupom pijanih tinejdžera, koji su ubili dvije osobe 1953. godine, prenio je Dejli mejl.

Tvrdio je da nije lično ubio nikoga, a dobio je doživotnu zatvorsku kaznu i prije nego što je mogao da dobije dozvolu za upravljanje vozilima.

Skoro sedam decenija kasnije, 11. februara, Lajgon je slobodan čovjek, nakon što je njegov advokat ubijedio sud da je doživotna robija neustavna.

Joe Ligon is free after 68 yrs in prison. Since 1953. What he’s missed: Elvis. Rosa Parks. Brown v Board. McDonald’s. Interstate highways. Rock & roll. The moon landing. Alaska & Hawaii becoming states. Tie dye, bellbottoms, acid wash. & his whole life. https://t.co/DHXK7Oo0n1