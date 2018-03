Izbačen iz noćnog kluba, uletio autom na podijum za ples

LONDON - Britanska policija saopštila je danas da je 21-godišnji muškarac u gradu Grejvsendu uletio protekle noći automobilom u noćni klub iz kojeg je prethodno izbačen, i tom prilikom pokosio posjetioce na podijumu za ples, povrijedivši najmanje 13 njih.

Incident se dogodio 48 kilometara jugoistočno od Londona, a policija je saopštila da ne smatra da je riječ o terorizmu, prenosi AP.

Muškarac je uhapšen na osnovu sumnje za pokušaj ubistva.

Policija je saopštila da je najmanje 13 osoba zadobilo povrede, uključujući prelome kostiju, ali je napomenula da nijedan od povrijeđenih nije životno ugrožen.

GRAVESEND update: Lots of emergency services at Blake’s where a vehicle has allegedly been driven into the nightclub. Vid: Ihsan Ahmed pic.twitter.com/KXW2Ghp32L