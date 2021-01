Izbirljivi Austrijanci bace po 60 kilograma hrane

BEČ - Svaki Austrijanac, u prosjeku, baci 60 kilograma namirnica godišnje u smeće, proizilazi iz istraživanja inicijative protiv rasipanja hranom.

Ukupno gledano u Austriji oko miliona tona hrane godišnje biva bačeno, od čega je za polovinu zbog neodgovornog ponašanja domaćinstava.

"Najveći dio rasipanja hranom se događa u Austriji kod kuće. Često je teško detaljno planirati. Imamo visoke zahtjeve kako namirnica treba da izgleda da bi je pojeli", naglasio je Georg Štraser iz inicijative "Too Good To Go".