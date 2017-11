Izbjeglica postao gradonačelnik u SAD

Helena, glavni grad države Montana, izabrao je novog gradonačelnika - Vilmota Kolinsa, čovjeka koji je došao u grad 1994. godine bježeći od građanskog rata u Liberiji.

Prve nedjelje poslije izbornog dana u Heleni vjernici u Ujedinjenoj metodističkoj crkvi čestitali su poznatoj ličnosti iz svojih redova. On je jedan od njih - osoba čija je neobična životna priča izbjeglice koja je postala gradonačelnik privukla pažnju u svim dijelovima svijeta.

Bilo je to dugo putovanje od zapadne Afrike do zapada SAD i dug put od izbjeglice do gradskog lidera, izvještava američki novinar Sten Parker.

Novi gradonačelnik nije krio uzbuđenje zbog pobjede na lokalnim izborima u Heleni.

"Telefon mi je bio isključen, ne znam kako su došli do broja moje supruge i krenuli su nju da zovu. Ona je rekla: 'Uključi telefon, uključi telefon!' Sve se tako brzo dešavalo. Ali srećan sam što su mi građani Helene dali šansu da radim za njih i namjeravam da radim najvrednije što mogu za ovaj grad", rekao je Vilmot.

Vrijedan rad nije ništa novo za Vilmota Kolinsa, koji je stigao u Helenu prije 23 godine kao izbjeglica, bježeći od građanskog rata u njegovoj rodnoj Liberiji.

Njegova žena, koja je u to vrijeme bila trudna, došla je prije njega, pošto je uspjela da obezbijedi stipendiju za koledž uz pomoć porodice iz Montante s kojom je živjela dok je, kao srednjoškolka, učestvovala u programu razmjene đaka sa SAD. Vilmot je, međutim, morao da čeka dvije godine i sedam mjeseci, kada je podnio zahtjev za azil u ovoj američkoj državi.

"Kada mi je konačno dozvoljeno da dođem u Ameriku moja kćerka je već punila dvije godine. To je bio prvi put da sam vidio svoju kćerku. Bilo je to 17. februara 1994. godine i to je bio jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu", istakao je novi gradonačelnik.

Kolins, koji je u Liberiji bio nastavnik, odmah je počeo da radi dva posla u Heleni - jedan kao savjetnik za mlade, a drugi kao domar u osnovnoj školi. Od kada je stigao u SAD, nastavio je visoko obrazovanje, stekao američko državljanstvo i služio u američkoj vojsci.

Uprkos tim dostignućima, on kaže da ne bi vjerovao da mu je neko rekao prije 20 godina da će jednog dana postati gradonačelnik glavnog grada države Montana.

"Slatko bih se nasmijao, jer, znate, kada smo pobjegli iz zemlje, jedino o čemu sam mislio bilo je da dobijem novu šansu u životu. Ova zemlja mi je dala tu drugu šansu. Ako budem mogao da vratim pola od onoga što mi je ova zajednica pružila, moj život će biti kompletan, makar i pola. Biću zahvalan", rekao je Kolins.

Novi gradonačelnik sada ima tu šansu, dok kreće na novo putovanje liderstva i službe. U trci za gradonačelnika zalagao se za poboljšanje rada vatrogasne, policijske i drugih službi i obezbjeđivanje pristupačnog smještaja beskućnicima - veteranima i tinejdžerima.