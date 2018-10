Izbo majku makazama, a onda napao policajce

KIRHAJM - Vlasti su saopštile da su dvije osobe ubijene, a da su dva policajca teško povrijeđena u pucnjavi u njemačkom gradu Kirhajmu na jugu zemlje.

Policajci su ranjeni tokom policijske operacije u Kirhajmu, nakon što su se odazvali na poziv u pomoć. Kako je navedeno, 25-godišnji mladić napao je svoju 56-godišnju majku makazama.

Majka je pozvala policiju navodeći da je njen sin imao psihotičnu epizodu, da je pod uticajem droga i da je pokušao da je ubije.

+Aktuell+ Zwei Tote bei SEK-Einsatz in Kirchheim. Zwei Polizisten verletzt. Hauptstraße bleibt weiterhin gesperrt. Ermittlungen am Tatort dauern an.#Kirchheim #Blaulicht pic.twitter.com/a9Fs2fmarl