Izbo turiste na popularnom šetalištu, pa sa nožem skočio u more

Napadač, koji je nožem izbo troje turista kraj jednog rizorta u Maroku, snimljen je kako pokušava da otpliva od mjesta zločina.

Muškarac je u četvrtak na poznatom šetalištu napao bračni par iz Velike Britanije i ženu iz Belgije, zadavši im ubodne rane po leđima i nogama, a nakon toga je sa sječivom skočio u more, u namjeri da pobjegne.

On je uslikan kako pliva između čamaca i glisera, ali srećom, policija ga je brzo uhvatila, prenosi Telegraf.

