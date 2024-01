Izbor Ukrajinke za Mis Japana izazvao kontroverze (FOTO)

​TOKIO - Takmičenje za Kraljicu ljepote ponovo je pokrenulo debatu šta znači biti Japanac. Ovaj put, Ukrajinka je proglašena za najljepšu "Japanku".

"Bilo je rasnih predrasuda i prepreka i bilo je izazovno da me prihvate kao Japanku", To je uplakana Karolina Šino izjavila na japanskom jeziku nakon što je u ponedjeljak krunisana za Mis Japana.

Manekenka, koja je prije 26 godina rođena u Ukrajini, preselila se u Japan sa pet godina i odrasla je u Nagoji.

Ona je prva naturalizovana državljanka Japana koja je pobijedila na takmičenju, ali njena pobjeda je ponovo pokrenula debatu šta znači biti Japanac.

Dok su jedni njenu pobjedu prepoznali kao "odraz vremena", drugi su rekli da ne izgleda onako kako bi "Mis Japana trebalo da izgleda".

Carolina Shiino was crowned Miss Japan on Monday. The 26-year-old model, who was born in Ukraine, moved to Japan at the age of five and was raised in Nagoya. She is the first naturalised Japanese citizen to win the pageant. Her victory has re-ignited a debate on what it means to… pic.twitter.com/rLAXemja8t