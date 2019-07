Izbori u Grčkoj pod budnim okom javnosti: Glasali Cipras i Micotakis

ATINA - Na prevremenim izborima u Grčkoj danas su glasali premijer Aleksis Cipras, kao i lider konzervativne Nove demokratije Kirijakos Micotakis, čija stranka je, sudeći po anketama, ubjedljiv favorit.

Biračka mjesta se zatvaraju u 18.00 časova po srednjeevropskom vremenu, a cenzus na grčkim parlamentarnim izborima iznosi tri odsto.

Na ovim izborima granica za glasanje je pomjerena, pa tako biračko pravo na nacionalnim izborima po prvi put imaju i šesnaestogodišnjaci, pod uslovom da do kraja ove godine pune 17 godina.

Cipras je izbore raspisao pre tri mjeseca pošto je njegova ljevičarska stranka Siriza na majskim izborima za Evropski parlament pretrpela poraz od konzervativne Nove demokratije Kirjakosa Micotakisa.

AP navodi da je Cipras jutros glasao na biračkom mjestu u centralnom delu prestonice Atine i rekao da se nada da će uspjeti da preokrene značajnu prednost koju je Micotakis nakupio u anketama.

"To je ključna bitka, mi je bijemo s optimizmom, bijemo je s odlučnošću do posljednjeg minuta kako odricanja i napori naše nacije ne bi bili uzaludni, kako smjer kojim naša zemlja ide naprijed ne bi bio narušen", kazao je Cipras nakon glasanja.

Navodi se da je Cipras apelovao na mlade ljude da izađu na birališta i "ne ostave ključnu odluku o svojim životima i svojoj budućnosti drugima".

Micotakis, koji je pred izbore obećavao da će Grčku učiniti pogodnijom za poslovanje i da će privući strane investicije, takođe je obavio građansku dužnost.

"Danas birači uzimaju odluku o sopstvenoj budućnosti u svoje ruke. Siguran sam da će sutra svanuti bolja zora za našu naciju", poručio je Micotakis.

On je u ranije datoj izjavi Rojtersu kazao da "prva stvar koja je neophodna za jačanje ekonomskog razvoja jeste stabilna vlada, snažna većina u narednom parlamentu".

Prema anketama, prednost Nove demokratije u odnosu na Sirizu ide do deset procentnih poena, što potencijalno daje konzervativcima mogućnost da osvoje apsolutnu većinu u grčkom parlamentu sa 300 mjesta.

Rojters prenosi da je Cipras na posjlednjem predizbornom mitingu, održanom u petak, iznio tvrdnju da će glas dat Micotakisu ići političkom establišmentu koji je Grčku i doveo do ivice provalije.

AP prenosi da je Micotakis od evropskih izbora do sada još više učvrstio podršku koju ima u javnosti u odnosu na Ciprasa.

Vanredni izbori stižu u trenutku kada Grčka s mukom nastoji da se izvuče iz decenijske finansijske krize, koja je vrednost grčke privrede smanjila za četvrtinu i uticala na skok nezaposlenosti i siromaštva.

Ovo su prvi parlamentarni izbori u Grčkoj od kada je ta zemlja okončala primenu trećeg uzastopnog programa pomoći međunarodnih kreditora, ali i postigla sporazum sa Skopljem o imenu Severne Makedonije.

Premijer Cipras, lider nekada marginalne stranke koji je sada sa 44 godine već veteran u grčkoj politici, na vlast je 2015. došao na osnovu obećanja da će odbiti drakonske uslove koje su prethodnoj vlasti u Atini postavili EU i MMF kako bi Grčku izvukli iz krize.

Leftist #Tsipras' days in power appear numbered as #Greeks vote https://t.co/ZM6Z5kn9nl pic.twitter.com/4pvhShvhIO