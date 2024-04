​MOSKVA - Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da iza švajcarske inicijative za samit o "ukrajinskoj formuli mira“ stoje članovi Demokratske partije SAD.

"Iza ovoga stoje američke demokrate kojima su potrebne fotografije i video-snimci događaja koji navodno ukazuju na to da njihov projekat u Ukrajini još nije propao. Istovremeno, stvarnim inicijatorima sastanka nije važno to što će njihovi postupci dovesti do smrti još hiljada Ukrajinaca“, rekla je gospođa Zaharova na brifingu za novinare, prenosi "TAS S".

Prema njenim riječima, za te pojedince glavni kriterijum aktuelne američke politike zvuči kao "izbori u SAD su sve, Ukrajina je ništa".

Švajcarska vlada saopštila je danas da će 15. i 16. juna biti domaćin dvodnevne mirovne konferencije na visokom nivou čiji je cilj postizanje mira u Ukrajini, na osnovu plana ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i švajcarskog ministra spoljnih poslova Ignacija Kasisa.

Konferencija će biti održana u odmaralištu Burgenstok u kantonu Nidvalden, blizu grada Lucerna, a kako piše u saopštenju, cilj će biti da se stvori okvir za trajni mir u Ukrajini, kao i "konkretan plan za učešće Rusije u mirovnom procesu".

Švajcarski mediji objavili su, pozivajući se na izvore, da bi konferenciji mogao da prisustvuje i američki predsjednik Džozef Bajden, koji će u to vrijeme boraviti na samitu G7 u Italiji. Moskva je više puta istakla da je otvorena za mirovne pregovore, ali da neće učestvovati na konferenciji u Švajcarskoj jer se ta zemlja odrekla svoje neutralnosti prema sukobu u Ukrajini.

Rusija insistira da je za mir neophodno da zapadne države prihvate "novu stvarnost na terenu", dok Ukrajina insistira na potpunom povratku njene teritorije i povlačenju ruske vojske, prenosi "b92".

