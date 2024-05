Izbori za Evropski parlament: Zašto su važni i kako funkcionišu

BRISEL - Evropljani iz 27 zemalja glasaju u junu na izborima koji će imati veliki uticaj na čitavu Evropsku uniju i šire.

Oko 400 miliona glasača ima pravo da izađe na izbore, od Finske na sjeveru do Kipra na jugu, od Irske na zapadu do Bugarske na istoku.

Ulozi su sastav sljedećeg Evropskog parlamenta, direktna veza između Evropljana i institucija EU.

Zašto su ovi izbori važni?

Kako Evropljani glasaju oblikovaće pravac u kojem će se EU kretati narednih pet godina, po pitanju klimatskih promjena i migracije, većih integracija ili pojačanog nacionalizma.

Desničarske i ultradesničarske stranke ostvarile su ogromne uspjehe širom Evrope, a taj zaokret udesno najvjerovatnije će se odraziti i na sljedeći Evropski parlament.

Parlament, sa sjedištem u Briselu i Strazburu, usvaja zakone koji utiču na živote građana EU, a posao mu je da odobri godišnji budžet, koji je ove godine dostigao 189 milijardi evra.

Rezultat izbora takođe ima uticaja na to ko će biti predsjednik Evropske komisije.

Kako funkcionišu izbori?

Glasanje počinje u četvrtak 6. juna u Holandiji, slijede Irska i Malta narednog dana, a zatim Letonija i Slovačka u subotu.

Mnoge zemlje članice EU glasaju u nedjelju 9. juna.

Većina glasanja odvija se u jednom danu, mada Česi za glasanje imaju i petak i subotu, a Italijani glasaju u subotu i nedjelju.

Belgijanci u nedjelju ne glasaju samo za evropske izbore, već i na nacionalnim i regionalnim izborima takođe, prenosi BBC.

U većini zemalja EU morate da imate 18 godina da biste glasali, ali ako imate 16 možete da glasate u Njemačkoj, Austriji, Belgiji i na Malti, dok je u Grčkoj minimalna starosna granica 17 godina.

U malom broju zemalja, među njima Luksemburgu i Bugarskoj, glasanje je obavezno.

Rezultati se određuju proporcionalnim zastupanjem, tako da je svaki glas važan, mada neke zemlje imaju minimalni izborni prag od pet odsto.

Prosječna izlaznost 2019. godine bila je 50,7 odsto.

Do kraja 9. juna, biće jasno koje partije su osvojile 720 poslaničkih mjesta u Parlamentu, 15 više nego 2019. godine.

Velika Britanija je učestvovala na posljednjim evropskim izborima prije nego što je izašla iz EU, a neka od njenih poslaničkih mjesta su od tada raspodijeljena ili sačuvana u rezervi ako se EU bude proširila.

Broj članova Evropskog parlamenta koje ima svaka zemlja proporcionalan je njenom broju stanovnika.

Njemačka, najmnogoljudnija zemlja EU, ima ih 96.

Malta, Luksemburg i Kipar imaju minimalni broj od po šest poslanika.

Koliko je važan Evropski parlament?

Kao jedina institucija EU koju direktno biraju glasači iz svih 27 zemalja, ona povezuje evropske građane sa druge dvije velike institucije: izvršnom granom EU - Evropskom komisijom - i Savjetom, sastavljenim od ministara iz vlada EU.

Evropski parlament određuje pravac zakona i politike EU izmjenama i usvajanjem zakona i odlučivanjem o međunarodnim sporazumima i proširenjima.

On mora da odobri godišnji budžet EU i može da zatraži od Komisije da predlaže zakone.

Članovi parlamenta nadgledaju rad Komisije i Savjeta.

Oni dijele odgovornost sa Savjetom za usvajanje zakona koje predlaže Komisija.

Većina poslanika sjedi u političkim grupama koje po organizaciji variraju od ljevice do desnice, umjesto prema nacionalnosti, tako da često moraju da žongliraju između vjernosti partiji ili matičnoj zemlji.

Koje su glavne političke grupe?

Tradicionalno su dvije najveće Evropska narodna stranka (EPP) desnog centra i Napredni savez socijalista i demokrata (SiD) lijevog centra, ali zato i druge grupe postaju sve značajnije.

Liberalne grupe Obnovimo Evropu i Zeleni/Evropska slobodna alijansa bile su sljedeće najveće u proteklom sazivu parlamenta, ali su druge dvije grupacije bacile oko na taj položaj.

To su poslanički klubovi Evropski konzervativci i reformisti (ECR) i Identitet i demokratija (ID).

Još dvije manje grupe takođe igraju veliku ulogu.

Jedna je mala ljevičarska grupacija GUE/NGL, a druga su poslanici koji nisu pripadnici nijednog kluba - od članova mađarskog nacionalističkog Fidesa do šačice separatista iz španske Katalonije, prenosi BBC.

Na šta treba obratiti pažnju na ovim izborima?

Iako je glavna svrha junskih izbora odlučivanje o sastavu parlamenta, glasači često koriste priliku da pošalju poruku njihovim vlastitim nacionalnim vladama.

Od Italije do Francuske, od Austrije do Belgije, od Njemačke do Holandije i šire, stranke na krajnjoj desnici bacile su oko na ambiciozan ulov.

Ankete pokazuju da bi dvije grupe na krajnjoj desnici, ECR i ID, mogle da preteknu lijevi centar i postanu druga najjača snaga u Parlamentu.

Sve do sada desni centar je obično sarađivao sa lijevim centrom, ali bi EPP mogao da se nađe pod pritiskom da potraži nove saveznike ako lijevi centar ne bude dobro prošao na izborima.

Pomjeranje udesno moglo bi da ukoči planove za nove zakone o klimi i održivosti, i da utiče na socijalne i ekonomske zakone.

To bi takođe moglo da ostavi traga na snažnu podršku finansijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini.

Biranje sljedećeg šefa Komisije

Jedan od zadataka novih poslanika biće izbor predsjednika Evropske komisije.

Aktuelna predsjednica Ursula fon der Lajen kandidovala se za reizbor.

Dvadeset sedam šefova država ili vlada iz EU, poznati kao Evropski savjet, uvažiće izborne rezultate a potom nominovati kandidata, čije će ime potom biti predstavljeno Parlamentu.

Kandidata će morati da odobri više od 50 odsto poslanika.

Političke grupacije u EU mogle bi da iskoriste sistem "vodećih kandidata" - Spitzenkandidaten na njemačkom - kao što su to učinile 2014. godine.

Prema tom principu, svaka grupa predloži predsjedničkog kandidata prije izbora i grupa sa najviše osvojenih poslaničkih mjesta potom ima mandat da izabere predsjednika Evropske komisije.

Ali prije pet godina, nacionalni lideri EU odlučili su se za Fon der Lajenovu iako ona nije bila kandidatkinja.

A oni bi i ovaj put mogli da zaobiđu Spitzenkandidaten.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.