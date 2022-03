"Izdao sam naređenje da se kastriraju svi ranjeni Rusi, to su bubašvabe"

Ukrajinski doktori i direktor projekta "Mobilna bolnica" Genadij Druzenko pozvao je kolege koji su pod njegovom komandom da kastriraju zarobljene ruske vojnike.

On je to izjavio javno, tokom intervjua za kanal Ukrajina 24.

"Izdao sam striktno naređenje da se kastriraju svi ranjeni muškarci jer su to bubaštavbe, a ne ljudi”, dodao je on.

THREAD Translated Channel 24 videos depict Ukraine Mobile Hospital Head Gennady Druzenko apparently in his own words live stating he “gave strict ORDERS to CASTRATE all the WOUNDED" RUSSIANS "because they are COCKROACHES not humans” We FUND these ALLIESpic.twitter.com/nyoTtddqz4