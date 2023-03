Izdat nalog za hapšenje Vladimira Putina

HAG - Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je naloge za hapšenje predsjednika Rusije, Vladimira Putina i njegove sekretarice za prava djece Marije Aleksejevne Lvove-Belove, zbog "nezakonite deportacije" ukrajinske djece.

Predraspravne sudije iz Haga ocijenili su da postoje “opravdani razlozi vjerovati da svaki osumnjičeni snosi odgovornost za ratni zločin protivpravne deportacije stanovništva i protivzakonitog premještanja stanovništva s okupiranih područja Ukrajine u Rusku Federaciju, na štetu ukrajinske djece”.

