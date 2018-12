Izdata potjernica za teroristom iz Strazbura

Francuska policija izdala je potjernicu za Čerifom Čekatom, koji je u utorak veče u Strazburu ubio dvoje i ranio 14 ljudi.

U potjernici se navodi da Čekato ima 29 godina, visok je 180 centimetara, normalne je tjelesne građe, kraće kose, tamnije puti i s vidljivom mrljom na čelu.

Policija naglašava da je Čekato opasan. Traži ga više od 700 pripadnika francuskih snaga bezbjednosti.

Policija ga je u utorak ujutro trebala privesti zbog moguće veze s jednim ubistvom prošlog ljeta, ali je on uspio pobjeći.

Kako pišu francuski mediji, jedan od poginulih je 52-godišnji bivši radnik banke Kredit Agrikol koji je svratio na piće u jedan restoran u središtu grada sa suprugom i sinom. Druga žrtva je 45-godišnji tajlandski turista, koji je ubijen hicima u glavu dok je sa suprugom hodao prema božićnom sajmu.

