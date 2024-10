Izgorio tržni centar, 200 prodavnica spaljeno (VIDEO)

SAO PAOLO - Izgorio tržni centar u brazilskom gradu Sao Paolo.

Kako prenosi BBC, svih 200 prodavnica koje su se u njemu nalazile, su spaljene u potpunosti.

Dim se popeo na više od 150 metara, a dio krova tržnog centra se srušio, navode lokalni mediji, prenosi b.92.

Vatrogasci su uspjeli da u potpunosti ugase plamen 15 sati nakon što je izbio požar.

Kako je saopšteno iz Vatrogasne službe, nema smrtnih slučajeva, a uzrok požara se još istražuje.

#Brasil Huge fire hits shopping mall in the center of #SaoPaulo: Governor Tarcísio de Freitas reported that 65 firefighters and 22 vehicles provide support. pic.twitter.com/aeeJkDycqL