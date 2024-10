Izgorjela nova vatrogasna stanica, nije imala protivpožarni alarm (FOTO)

ŠTATALENDORF - Vatrogasna stanica u Njemačkoj sa najmodernijom opremom, sagrađena krajem prošle godine i vrijedna više od 20 miliona evra, izgorjela je do temelja zato što nije imala ugrađen protivpožarni alarm.

Gradić Štatalendorf u zapadnoj Njemačkoj ponosno je otkrio novu vatrogasnu stanicu prije manje od godinu dana, ali je ironijom sudbine sada izgorjela do temelja sa svom opremom i vozilima.

Hitne službe su rano juče dobile uzbunu da je požar izbio u jednom vozilu, a zatim se proširio na cijelu stanicu. Oko 170 vatrogasaca se borilo sa vatrom, uključujući i pripadnike volonterske vatrogasne brigade. Zgrada je izgorjela do temelja zajedno sa 10 najmodernijih vozila.

Iako nije bilo žrtava, ponos vatrogasaca je itekako povrijeđen, posebno nakon nevjerovatnog saznanja da stanica nije imala ugrađen protivpožarni sistem.

1 jaar oude brandweerkazerne met voertuigen in Stadtallendorf (Hessen) verwoest door brand. Miljoenenschade en emotionele impact bij brandweerpersoneel. De oorzaak is onbekend. Beelden en verslag via https://t.co/tAlUSz1ktA pic.twitter.com/XB7ASizEXd