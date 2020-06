Izgubili troje djece u udesu, nakon šest mjeseci život im priredio čudo

U maju 2007. porodicu Kobli pogodila je stravična tragedija.

Majka Lori Kobli vozila se sa svoje troje djece, 5-godišnjim Kajlom, 4-godišnjom Emom i 2-godišnjom Kejti kući, kada je odjednom kamion napunjen s 20 tona elektronike udario u zadnji dio njihovog automobila.

S njom je još na suvozačevom mjestu bila njena mama, baka djece koja se iz nesreće izvukla sa slomljenim rebrima, a Lori je dobila potres mozga.

Kamion je ubrzavao 110 kilometara na sat. Lori se ničega ne sjeća, suprug Kris morao joj je reći da su im djeca mrtva.

Vozač kamiona Horhe Migel Romero, koji je ranije kažnjen zbog prebrze vožnje, nije se žalio na presudu zbog ubistva. Nakon nesreće, par se posvetio borbi za promjene u transportnoj industriji, piše "Espreso".

"To je industrija koja se plaća po kilometru. A za vozače to znači samo jedno - ako je kamion parkiran, oni neće biti plaćeni. To je zapravo cijela industrija koja podržava opasnu vožnju. Vozači kamiona voze prebrzo, voze umorni i želimo da se to promijeni", objašnjava on.

Ali šest mjeseci nakon tragedije, Kris i Lori dobili su razloga za nadu - Lori je ostala trudna s trojkama: dvjema djevojčicama i jednim dječakom.

Za Lori i Krisa bilo je jasno da to nije slučajnost. Oni vjeruju da su za to zaslužna njihova stradala djeca.

"Vaš um ne može ni misliti drugačije. Ako mislite da vas neko prati, gleda i štiti i dogodi se nešto slično, teško je zamisliti da oni nisu bili uključeni u to", rekao je Kris.

U maju 2020., Ešli, Eli i Džejk proslavili su svoj 12. rođendan.

"Mislim da je to čudo. Mislim da su Kajli, Ema i Kejti imali nešto s tim, da su nam pomogli", kaže Lori.

Ništa ne može nadomjestiti gubitak troje djece, beskrajnu ljubav prema Kajli, Emi i Kejti, ali nova braća pomoći će ovoj porodici da krene naprijed.