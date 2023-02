Iznad Kanade srušen novi leteći objekat

OTAVA - Američki borbeni avion F-22 oborio je neidentifikovani objekat iznad Kanade.

Kanadska ministarka odbrane Anita Anand odbila je da spekuliše o porijeklu predmeta, za koji je rekla da je bio cilindričnog oblika i bio rizik za civilni vazdušni saobraćaj.

Anand ga nije konkretno nazvala balonom, i ako je sličnog izgleda, ali je saopštila da je manji od kineskog balona oborenog kod obale Južne Karoline u SAD prije nedjelju dana, prenosi Rojters.

"Na visini od 12.200 metara, objekat je predstavljao rizik za civilni vazdušni saobraćaj i oboren je u subotu u 03.41 časova. Nema razloga da se vjeruje da je uticaj objekta na kanadskoj teritoriji od bilo kakvog javnog značaja“, rekao je Anand na konferenciji za novnare.

Zajednička vazdušna komanda SAD i Kanade (NORAD) oborila je u subotu neidentifikovani objekat u kanadskom vazdušnom prostoru, saopštio je sinoć premijer Kanade Džastin Trudo, uz napomenu da će kanadske snage rekonstruisati i analizirati olupinu.

Pentagon je precizirao da je NORAD otkrio objekat iznad Aljaske kasno u petak.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.