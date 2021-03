Iznenađenje u Izraelu: Da li je pozicija Netanjahua ugrožena?

Iako su jučerašnji rezultati izbora u Izraelu ukazivali na to da će Benjamin Netanjahu i njegova stranka Likud ostvariti još jednu pobjedu, posljednja brojanja pokazuju kako bi Netanjahu, na iznenađenje mnogih, mogao ostati bez vlasti u Izraelu.

Benjamin Netanjahu, dugogodišnji premijer Izraela i lider najveće stranke Likud, uvjerljivo je vodio od početka prebrojavanja glasova. Međutim, ključni dio glasanja desio se otprilike na 85 odsto prebrojanih listića.

Naime, upravo u tom trenutku, Centralna izborna komisija Izraela objavila je informaciju kako je Ujedinjena Arapska Lista (poznatija u Izraelu i kao Ra'am), na čijem je čelu političar Mansur Abas, prešla izborni prag i zacementirala svoje mjesto u Knesetu.

Ova informacija znatno je pokvarila slavlje izraelskom premijeru koji je još dan ranije proglasio pobjedu na izborima. Do prelaska praga, su stranke okupljene oko Benjamina Netanjahua, što podrazumijeva Likud i desničarske opcije poput stranke Shas, Religijski Cionizam te United Torah Judaism, imale potrebnu većinu za formiranje nove koalicije u parlamentu.

Međutim nakon ulaska Ra'ama, umjesto većine (61 glas), Netanjahu u ovom trenutku ima 52 mjesta. S druge strane, opozicija okupljena oko najveće opozicione partije Yesh Atid, na čijem je čelu iskusni političar Jair Lapid, trenutno ima 57 mjesta.

Upravo ovakav razvoj situacije je Izrael ponovo doveo u pat poziciju te trenutno ni Netanjahu, ali ni opozicioni blok nemaju potrebnu većinu za formiranje vlade. Samim tim, čini se kako će formiranje vlasti uveliko zavisiti od arapskih partnera koje do sada nisu znatno priželjkivali ni u vlasti, ni u opoziciji.

Koje su opcije trenutno na stolu?

Trenutno najveću pažnju na političkoj sceni Izraela izazvaju Mansur Abas i njegova Ra'am stranka. Upravo će Abas, prema procjenama analitičara, biti ključni faktor u eventualnom formiranju vlade.

Kako u razgovoru zaportal "Klix.ba" ističe izraelski novinar i pisac Ejlon Levi, šansa da će upravo Ra'am osigurati Netanjahuu novi mandat moguća je u jednoj opciji političke slagalice Izraela.

"Za sve u BiH prije svega je potrebno objasniti sljedeće. Brojanje glasova će biti završeno u petak. Možda možemo očekivati zamjenu jednog mjesta, ali ne očekuje se da će do kraja prebrojavanja biti značajnijih promjena. Netanjahuov blok nema većinu, ali prerano je za hvalospjeve. Velika priča ovih izbora je ulazak UAL-a, islamističke stranke koja je otvorenija za saradnju, pa čak i s Netanjahuom, ako cijena bude adekvatna. Likud već daje signale da je otvoren za saradnju s Abasom, što je potpuno drugačiji pristup u odnosu na prethodne izbore kada je odbacivao ovakvu opciju. Nije poznato da li se i Netanjahuovi partneri slažu s tom opcijom, ali ukoliko dođe do saradnje s UAL-om i uz nekoliko 'prebjega' iz drugih stranaka, Netanjahu bi vrlo lako mogao ponovo biti na vlasti", rekao je Levj na početku razgovora za "Klix.ba".

Iako trenutno u izraelskom parlamentu postoji jedna arapska opcija pod nazivom Zajednička lista, mnogi su se iznenadili Abasovom izjavom kojom je nagovijestio svoj izlazak iz liste i formiranje nove političke opcije. Čini se kako mu se taj potez trenutno isplatio, a Levi u razgovoru objašnjava šta su razlozi podjele u arapskim političkim krugovima u Izraelu.

Good morning! Latest vote count update: Ra'am lost a seat and Meretz gained one. — Lahav Harkov (@LahavHarkov) March 25, 2021

"Ra'am se odvojio od Zajedničke liste iz dva razloga. Prvo, Abasu se nije sviđalo što ih deklariraju kao ljevičarsku partiju, jer činjenica je da je to konzervativna islamistička partija. Također, jedan od razloga za prekid saradnje bila je i rasprava o zabrani konverzijskih terapija (promjena seksualne orijentacije putem psihoterapija op.a.) što je podijelilo mišljenja unutar Zajedničke liste. Drugo, Ra'am je donio odluku da politički bude sličan ultraortodoksnim jevrejskim partijama koje su skoro uvijek u koaliciji. To znači da žele prodati svoju podršku po najvišoj cijeni, zahtijevajući od vlade određene ustupke za njihovu zajednicu. Gotovo je nemoguće zamisliti ulazak Ra'ama u koaliciju s ovim strankama i nisam siguran da i oni to žele, ali definitivno možemo zamisliti dogovor kojim će postati dio Netanjahuove manjinske vlade. Trenutno Abas naglašava kako nije ni u čijem džepu te je već dogovorio sastanak i s liderom opozicije Jairom Lapidom", ističe Levi.

Kada je riječ o ostalim, nearapskim opcijama u parlamentu, Levi ističe kako Netanjahu u ovom trenutku, osim tradicionalnih koalicionih partnera, ne može ostvariti dogovor ni sa jednom strankom, ali svakako da može s pojedincima.

"Imamo četvrte izbore u dvije godine jer postoji toliko stranaka koje odbijaju da sarađuju s premijerom zbog njegovih korupcijskih afera ili jednostavno zbog toga što smatraju da je to nesavjesno djelovanje. Do sada sve stranke izvan desničarskog bloka odbijaju saradnju s njim, ali Netanjahu može pridobiti pojedince iz drugih stranaka te im obećati državne poslove. Za to postoji mogućnost, ali za sada je malo vjerovatna", naglašava on.

Moguće održavanje i petih izbora

S obzirom na to da je Izrael organizovao četvrte izbore u samo dvije godine zbog sličnih političkih pozicija, Levi ističe kako su u ovom trenutku mnogo izgledniji i peti izbori nego formiranje vlasti.

"Nažalost, čini se da su peti izbori najizgledniji ishod, osim ako se ne dogode ogromna iznenađenja. Čak i ako Netanjahu uspije formirati vladu, ona će biti krhka. Izrael je 'zapeo' u istom problemu kao i ranije. Netanjahu ne može formirati vladu, a ni većina stranaka iz opozicije ne može formirati vlast. Ukoliko dođe do petih izbora, teško je predvidjeti ko bi mogao imati najveću korist od njih. Sve će to ovisiti o ekonomskom oporavku zemlje od korona virusa, a uspjeh s vakcinama može biti 'davno sjećanje'. Također, treba imati u vidu i činjenicu da će u tom slučaju i Netanjahuov proces na sudu vezan za korupciju biti u punom jeku", zaključuje na kraju razgovora za "Klix.ba" izraelski novinar Ejlon Levi.