Iznenađujuće riječi Bajdena o Trampu (VIDEO)

PENSILVANIJA - Američki predsjednik Džo Bajden, u govoru o prijedlozima proračuna u Pensilvaniji u četvrtak, nazvao je svog prethodnika i bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trampa "možda budućim predsjednikom" uz odjekujuća zviždanja iz gomile.

“U to vrijeme sam se kandidovao za dužnost i možda se sjećate da sam imao veliku svađu s bivšim predsjednikom, a možda i budućim predsjednikom”, rekao je Bajden, misleći na republikanca; Trampa.

"Blagoslovljen budi oče", rekao je dalje Bajden, dok se krstio. Isječak Bajdena koji svog potencijalnog suparnika na izborima za predsjednika SAD-a 2024. naziva "možda budućim predsjednikom" od tada je postao viralan.

Biden describes Trump as "the former president and maybe the future president." pic.twitter.com/FDnMLSPKpg