Izrael: Pogledajte šta se nalazi u tunelima ispod najveće bolnice u Gazi (VIDEO)

JERUSALIM - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je da njegova zemlja ulazi u drugu fazu rata protiv Hamasa. Izraelska vojska ponovo je pozvala u nedjelju civile u Gazi da krenu prema jugu, upozoravajući da pojačavaju operacije.

Palestinski Crveni polumjesec izvijestio je da Izrael traži da odmah evakuišu bolnicu al-Kuds, jer će biti bombardovana. Izrael je više puta upozorio stanovnike Gaze da se udalje od "Hamasovih utvrđenja", a sada "jačaju hitnost tog upozorenja".

Južno od Vadi Gaze civilima bi trebali biti dostupni voda, hrana i lijekovi, obećava izraelska vojska.

"Druga faza rata je kopnena invazija. U prvim sedmicama rata pokrenuli smo obimne vazdušne udare, koji su zadali ozbiljan udarac neprijatelju", rekao je Netanjahu u subotu naveče. "Uklonili smo mnoge teroriste. Međutim, tek smo na početku. Bitka unutar pojasa Gaze biće teška i duga; ovo je naš drugi rat za nezavisnost", poručio je.

The Shifa Hospital is not only the largest hospital in Gaza but it also acts as the main headquarters for Hamas’ terrorist activity. Terrorism does not belong in a hospital and the IDF will operate to uncover any terrorist infrastructure. pic.twitter.com/Ybpln5xQb2 — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Izraelska vojska "prelazi na sljedeću fazu rata protiv Hamasa u Gazi iz vazduha, kopna i mora", kaže potparol IDF-a, Daniel Hagari. Izaslanik UN-a za ljudska prava Voker Turk ponovo je alarmirao da će kopnene operacije u Gazi dovesti do još hiljada smrti. Velik broj mrtvih i ranjenih zatrpan je u ruševinama. "Smrad smrti je posvuda - u svakoj ulici i svakoj kući", rekao je za agenciju "AFP" ljekar Raed al-Astal iz Kan Junisa na jugu Gaze. Papa Franjo pozvao je na prekid vatre i ponovo apelovao na Hamas da oslobodi izraelske taoce. "Braćo i sestre, stanite. Rat je uvijek poraz, uvijek", poručio je papa.

U noći na subotu, nakon najjačeg vazdušnog napada od 7. oktobra, izraelska vojska počela je kopnenu invaziju na Gazu, koja je ostala bez struje i telekomunikacija. Potpuni prekid interneta i mobilnog signala u Gazi jako je otežao situaciju spasilačkim ekipama jer žrtve nisu mogle pozvati pomoć. Danas ujutro komunikacije su obnovljene.

Za prvu noć IDF je izvijestio da su njegovi avioni pogodili 150 podzemnih ciljeva Hamasa u Gazi, dok Palestinci govore o sukobima s izraelskim tenkovima i pješadijom na tri lokacije: najintenzivnije na sjeveru na području Beit Lahia i Beit Hanun, a manje intenzivno istočno od Bureija u centralnoj Gazi i istočno od Kan Junisa.

Hamas’ terrorist headquarters under the Shifa hospital is draining the necessities—fuel, oxygen, water and electricity—from the Gazans and staff and using them for terrorism. pic.twitter.com/LKCu0WILvd — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Raketiranje je bilo koncentrisano na naselje Jabalia u sjevernoj Gazi, gdje su sravnjene mnoge zgrade. IDF je u nedjelju objavio da su u 24 sata pogodili više od "450 vojnih ciljeva Hamasa": komandni centar, osmatračnice i protivtenkovske položaje.

Ministarstvo zdravstva u Gazi koje vodi Hamas kaže da je ukupan broj poginulih u Gazi u nedjelju porastao na 8005 ljudi, prenosi "Reuters".

Rano u nedjelju izraelska vojska bombardovala je područje oko bolnice Šifa, najveće u Gazi. Uništene su prilazne ceste, prenosi "AP" tvrdnje lokalnog stanovništva. U bolnici se sklonilo na hiljade civila, ali izraelska vojska tvrdi da je Hamas ispod nje izgradio podzemne bunkere. "Doći do bolnice postalo je sve teže, čini se da žele odsjeći to područje", rekao je za "AP" telefonom Mahmud al-Savah iz bolnice.

Beneath the hospitals, schools, mosques, and homes in Gaza lies a horrific underworld of Hamas terrorism. In order to dismantle Hamas, we must dismantle their underground tunnels. pic.twitter.com/pHBUPUqzQR — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

UNRWA, UN-ova agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama, objavila je da je u napadima ubijeno više od 50 njenih radnika, pa im je sposobnost djelovanja jako oslabljena. Hiljade ljudi provalile su u nekoliko skladišta UNRWA u Gazi, odnoseći brašno i druge osnovne artikle. Tomas Vajt, šef UNRWA u pojasu Gaze, ističe da je to zabrinjavajući signal da se civilni poredak počinje raspadati nakon tri sedmice rata i totalne blokade Gaze.

Situacija u Gazi "iz sata u sat postaje sve očajnija", upozorava glavni sekretar UN-a, Antonio Gutereš. Broj ubijenih ili povrijeđenih civila je "potpuno neprihvatljiv". "Žao mi je što je umjesto nužne humanitarne pauze, Izrael intenzivirao vojne operacije. Svijet je svjedok humanitarne katastrofe koja se odvija pred našim očima", alarmira Gutereš. "Više od dva miliona ljudi, koji nemaju gdje otići, lišeni su osnovnih životnih potreba - hrane, vode, skloništa i medicinske njege - dok su izloženi nemilosrdnom bombardovanju", upozorio je Gutereš.

Don’t just take it from us, watch what the terrorists from the October 7 massacre had to say about the Shifa hospital: https://t.co/IlFPjtyGeP pic.twitter.com/zLLE4C9otz — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

IDF: Ispod najveće bolnice u Gazi je stožer Hamasa

Izraelska vojska je tokom vikenda u seriji objava na Twitteru utvrdila kako se ispod najveće bolnice u Gazi, Šife, nalazi glavni stožer Hamasa.

IDF je objavio animirani prikaz bolnice i prostora koji se ispod nje nalazi, a u kojem su se, navodno, smjestili pripadnici Hamasa. Izraelske snage kao dokaz svojih tvrdnji navode presretnute audio i video snimke pripadnika Hamasa. (D. A.)

