Izrael dobija strašno američko oružje (FOTO, VIDEO)

VAŠINGTON - Bijela kuća planira da odobri 320 miliona dolara vrijednu prodaju oružanih sistema za precizno navođenje Izraelu, objavio je Wall Street Journal.

Informacije američkog lista prenosi Times of Israel koji navodi da će izraelska kompanija iz namjenske industrije "Rafael", koja radi za Ministarstvo odbrane, nabaviti oružje od svoje američke podružnice "Rafael USA".

Navodi se da je američki Kongres 31. oktobra obaviješten o prodaji sklopivih klizećih bombi SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective).

Ovi sistemi su osmišljeni da nenavođene bombe pretvore u bojeve glave navođene GPS tehnologijom.

U okviru ugovorenog posla obezbijeđena je tehnička podrška, sklapanje bombe, testiranje i druga vojna tehnologija.

Na sajtu "Rafaela" navodi se da ovi oružani sistemi mogu da pretvore obične bombe i bojeve glave namijenjene probijanju prepreka u precizno oružje dometa 60 do 100 kilometara, prenosi Srbija danas.

