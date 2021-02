Izrael gađao jug Sirije, aktiviran PVO

Sirijska državna agencija SANA javila je u srijedu veče da je Izrael izveo napad na južnu provinciju Kunejtra.

„Izrael je gađao jug Sirije“, navodi agencija.

Kako se navodi, sirijska protivvazdušna odbrana odbija napad.

Eksplozije se čuju u provinciji Kunejtra.

Za sada nema informacija šta su bili ciljevi izraelske vojske i da li je bilo žrtava.

Izrael često izvodi napade na teritoriju Sirije. Većinom su mu ciljevi skladišta oružja i pozicije libanskog pokreta Hezbolah i proiranskih snaga koje se bore na strani Bašara Asada.

Video of what appears to be Syrian AD, seen from the Israeli side of the Golan Heights pic.twitter.com/ZVUUefQdZc