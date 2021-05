Izrael granatirao teritoriju Libana

JERUSALIM - Izraelska vojska granatirala je teritoriju Libana u znak odmazde poslije ispaljivanja nekoliko raketa sa teritorije te države ka Izraelu.

"Šest raketa ispaljeno je iz Libana ka sjevernom Izraelu i sve su pale na teritoriju Libana. Kao odgovor, naše artiljerijske snage pucale su ka metama koje su lansirale rakete", saopštila je izraelska vojska, prenosi "B92".

Eksplozije su se čule oko kibuca Misgav Am na sjeveru Izraela neposredno prije nego što je izraelska vojska saopštila da je odgovorila artiljerijskom vatrom.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje izraelski odgovor.

Nejasno je koliko je tačno raketa ispaljeno sa teritorije Libana, pošto je izraelska vojska saopštila da se radi o šest raketa, dok je AFP objavio, pozivajući se na libanske bezbjednosne izvore, da su u pitanju tri rakete.

Izraelska vojska ispalila je 22 granate, naveo je libanski vojni izvor za "Reuters". Nije bilo izveštaja o žrtvama i šteti ni na jednoj strani.

Mirovna misija UN u Libanu UNIFIL saopštila je da je primijećeno ispaljivanje raketa iz područja Rašaja al Fukar, sela u blizini granice, te da je Izrael uzvratio vatru.

Razmjena vatre uslijedila je tokom sukoba Izraela i Palestinaca, koji traje već danima i u kom je poginulo više od 200 ljudi, a povrijeđeno oko 1.500.

Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći između ponedjeljka i utorka uništila 15 kilometara tunela u Gazi koji je koristio Hamas, te da je iz Pojasa Gaze ka izraelskim gradovima ispaljeno 90 raketa.

Breaking: IDF returning fire into border communities in southern #Lebanon following rocket attack. pic.twitter.com/skbeKjPa4m