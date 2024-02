Izrael i Hamas korak bliže prekidu vatre

JERUSALIM, GAZA - O novom prekidu vatre između Izraela i Hamasa i sporazumu o taocima mnogo puta se govorilo, ali značajnijih koraka u tom smjeru nije bilo sve do prošlog petka. Izjave američkih zvaničnika sugerišu da su najnoviji razgovori dali određene rezultate.

Detalji novog sporazuma nisu saopšteni zvanično, ali mediji pišu o tome šta bi novi prekid vatre mogao da znači i koliko bi mogao da traje.

Dok Džozef Bajden, američki predsjednik, kaže da se nada sporazumu do sljedećeg ponedjeljka, Džejk Salivan, savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD ipak poručuje: "Moramo da sačekamo".

Prema najnovijim informacijama, Hamas je dobio nacrt dogovora o primirju u Gazi koji uključuje četrdesetodnevnu pauzu u vojnim operacijama, kao i razmjenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce u odnosu deset prema jedan. To je za agenciju Reuters rekao izvor koji je upućen u pregovore.

Prema tom prijedlogu, bolnice i pekare u Gazi bi bile obnovljene, a 500 kamiona koji voze pomoć svakog dana bi ušlo u Pojas Gaze. Takođe bi bili isporučeni i šatori za smještaj raseljenih, piše Reuters uz ocjenu da se čini da su razgovori koji su održani posljednjih nedjelja ozbiljan pritisak da se zaustave borbe.

Osim toga, Bajden je rekao da se nada da je prekid vatre između Izraela i Hamasa moguć do "sljedećeg ponedjeljka".

"Nadam se do vikenda. Mislim, do kraja vikenda. Moj savjetnik za nacionalnu bezbjednost mi kaže da smo blizu. Ali još nije gotovo. Nadam se da ćemo do sljedećeg ponedjeljka imati prekid vatre", poručio je američki predsjednik.

A Salivan nije samo govorio Bajdenu o tom pitanju, već je dan ranije odbio da javno precizira uslove za primirje o kojima se razgovara.

Međutim, potvrdio je da je na sastanku, koji je u petak održan u Parizu, postignuto razumijevanje o tome kako bi izgledale konture sporazuma.

"Katar i Egipat će morati indirektno da razgovaraju sa Hamasom, jer će na kraju morati da pristanu na to da oslobode taoce. Posao je u toku. Nadamo se da ćemo narednih dana stići do tačke u kojoj postoji čvrst i končan dogovor. Ali moraćemo da sačekamo", naveo je Salivan za CNN.

Sastanak u Parizu, pa u Dohi

Izgleda da je sastanak koji je u petak održan u Parizu bio ključan, i da je na neki način predstavljao prekretnicu. Na njemu su bili delegacije SAD, Egipta, Katara i izraleske obavještajne službe. Da je na tim razgovorima bilo napretka potvrđuje i to što su se timovi iz istih zemalja čiji su se predstavnici sastali u petak, sreli i u ponedjeljak u Dohi.

"Imamo napredak u razgovorima tokom vikenda i u posljednjih nekoliko dana. I dalje vjerujemo da je dogovor moguć i nastavićemo da ga podržavamo", rekao je u ponedjeljak Met Miler, portparol Stejt Departmenta, prenosi Euronews.

Kako je dodao, "ako Hamas zaista brine o palestinskom narodu, trebao bi pristati na sporazum koji je na stolu, zato što što će to u velikoj mjeri ublažiti patnju tog naroda".

CNN je u ponedjeljak izvjestio da je Hamas odustao od određenih zahtjeva, i da je to dovelo strane korak bliže sporazumu koji bi omogućio prekid borbi i oslobađanje talasa. To su navela dva izvora koja su upoznata sa tim pitanjem.

"Glavne prepreke su prevaziđene u smislu insistiranja Hamasa na potpunom povlačenju izraelskih snaga i okončanja rata", rekao je visoki zvaničnik Bajdenove administracije za CNN.

Još jedan diplomatski izvor koji je upoznat sa pregovorima je potvrdio da je Hamas ublažio svoju poziciju, ali američki medij piše da će se tek kasnije pojaviti veći izazovi kada se bude razgovaralo o složenijim pitanjima poput oslobađanja pripadnika IDF i poput okončanja rata.

Šta kažu predstavnici Izraela i Hamasa?

Za to vrijeme, Glas Amerike piše da su obje strane u sukobu nastavile da zauzimaju suprotne stavove o krajnjim ciljevima primirja, kao i da jedna drugu krive za usporavanje pregovora.

Nakon sastanka sa katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem, Ismail Hanije, odlazeći šef Hamasa, rekao je da je njegova grupa prihvatila napore posrednika da se okonča rat i optužio Izrael da odugovlači dok stanovnici Gaze umiru pod opsadom.

"Nećemo dozvoliti neprijatelju da koristi pregovore kao paravan za ovaj zločin", rekao je on.

Benjamin Netanjahu, izraelski premijer, rekao je da je Izrael spreman za dogovor i da je sada na Hamasu da odustane od zahtjeva koje je opisao kao "neobične" i "sa druge planete”.

"Očigledno, želimo ovaj dogovor ako ga možemo postići. Zavisi od Hamasa. To je sada njihova odluka. Moraju da budu realni.", rekao je on za "Fox News".

Al Tanijeva kancelarija saopštila je da su Al Tani i šef Hamasa razgovarali o naporima Katara da posreduje u "trenutnom i trajnom sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze".

Izrael je juče potvrdio da šalje tim u Dohu. Netanjahu se inače suočava sa velikim pritiskom unutar zemlje da oslobodi više od 130 talaca koji su ostali u Gazi, ali i da dobije tijela onih za koje se vjeruje da više nisu živi.

