Izrael krenuo u žestok napad na Liban, mirovne snage UN-a se povukle sa granice (VIDEO)

Libanski mediji izvještavaju o snažnom granatiranju pograničnih gradova na jugu te zemlje.

Ove informacije dolaze u trenucima kada izvještaji sugerišu da je izraelska kopnena invazija na Liban neminovna i da bi do nje moglo doći vrlo skoro.

Izraelski list Haaretz je objavio da, prema izvještajima, "tenkovi IDF-a manevrišu unutar Libana, blizu granice".

Takođe, mirovne snage UN više ne patroliraju graničnim područjima na jugu Libana.

“Više ne možemo da patroliramo graničnim područjima na jugu zbog teške artiljerijske vatre izraelskih snaga i Hezbolaha”, navodi portparol UN Stefan Dujarik.

Navodi da 10.000 pripadnika mirovnih snaga ostaje na položaju, ali da ne mogu da patroliraju putevima u blizini granice zbog "intenziteta raketiranja". Dujarik kaže da je dio civilnog osoblja "premješten na sjever" iz predostrožnosti i da se situacija "prati iz sata u sat".

BREAKING: Clashes have begun between Israel & Hezbollah amid Israel’s INVASION into Lebanon.@jacksonhinklle #LebanonUnderAttack #Israel_War_On_Civilians pic.twitter.com/0jYBMltPn8