Izrael napao Bejrut, stižu prvi snimci (VIDEO)

BEJRUT - Izraelske snage izvele su vazdušni napad na Bejrut u Libanu, a meta je navodno bio komandant Hezbolaha, javio je Rojters.

Jaka eksplozija čula se u Bejrutu, a zatim se pojavio i crni oblak dima koji se mogao vidjeti kako se diže iznad južnog predgrađa libanske prijestonice Bejruta.

Prema izvještajima više medija, komandant Hezbolaha na kojeg je izveden izraelski vazdušni napad u Bejrutu je Fuad Šukr, poznat i kao Hadž Mohsin, viši savjetnik lidera grupe Hasana Nasralaha (Hassan Nasrallah), javlja Times of Israel.

BREAKING: The scene in Lebanon’s capital city of Beirut right now after Israel bombed the densely populated area of Haret Hreik, targeting residential buildings. This is terrorism. pic.twitter.com/e4p2YUMUcK