Izrael napao Jemen (VIDEO)

Izrael je danas pokrenuo napade na ciljeve Huta u Jemenu, nakon što su militanti iz njihovih redova ispalili rakete na Izrael tokom protekla dva dana.

To je najnovija razmjena vatre na još jednom frontu u regionalnom konfliktu, prenosi Rojters.

Izraelska vojska saopštila je da su na desetine aviona napale elektrane i luku u Ras Isi i Hodeidi. Usljed ovih udara došlo je do nestanka struje u najvećem delu Hodeide, naveli su lokalni stanovnici.

U saopštenju IDF se navodi da su Huti tokom protekle godine djelovali pod vođstvom i uz finansiranje Irana, a u saradnji sa iračkim milicijama kako bi napali Izrael, ugrozili regionalnu bezbjednost, i ometali globalnu slobodu plovidbe.

The Saudi Al-Arabiya outlet reports that the alleged Israeli airstrike on the port of Hodeidah in Yemen targeted a power plant. pic.twitter.com/1tuisPr7bg