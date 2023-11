Izrael objavio nove snimke tunela: "Ovo je dokaz, Hamas vodi rat iz bolnice" (VIDEO)

Izraelska vojska je saopštila da je otkrila još dijelova, kako tvrde, Hamasovog sistema tunela ispod bolnice Al Šifa u gradu Gazi.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su videosnimke i slike kasno sinoć na kojima se vide dodatni ulazi u tunele, kao i podzemne prostorije i skloništa.

IDF sumnja da je ispod najveće bolnice u Pojasu Gaze Hamasov komandni centar, koji se proteže do zgrada u blizini Al Šife.

Prije nekoliko dana izraelska vojska otkrila je okno za koje kaže da vodi do dijela tunela koji nakon 55 metara vodi do vrata "otpornih na eksploziju". Kako je sada saopštila vojska, iza tih vrata nalazi se klimatizovana soba i kupatilo te druga okna.

Dear world, is this enough proof for you? pic.twitter.com/Z3HNDPNV3O