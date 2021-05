Izrael objavio spisak ubijenih pripadnika Hamasa

Izraelska armija objavila je imena ubijenih komandanata Hamasa.

Oni su stradali u raketnim napadima koje je Izrael izveo na Pojas Gaze.

Podsjetimo, Hamas je ranije u srijedu potvrdio da je nekoliko komandanata ovog pokreta ubijeno u izraelskim raketnim napadima.

U pitanju su Basem Isa, komandant Hamasove gradske brigade u Gazi, Džama Tala, šef njene sajber komande i odgovoran za poboljšanje tačnosti raketa grupe, Džamal Zabeda, šef istraživanja i specijalnih projekata u odjeljenju za proizvodnju municije i Hazem Hatib, Hamasov glavni inženjer u odjeljenju za municiju, svi su poginuli u napadima, naveo je Šin Bet.

U sukobima koji se ne smiruju već tri dana ubijene su desetine ljudi. Pojedini izvori navode da je na palestinskoj strani nastradalo 35 osoba, dok drugi tvrde da je broj ubijenih dostigao 56. Prema nekim navodima u Izraelu je ubijeno pet osoba, dok je više desetina ranjenih.

IDF: The following names are six additional Hamas terrorists who were killed over the past dayhttps://t.co/3PJTClLiLl pic.twitter.com/51QnqBYCmN