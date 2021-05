Izrael pokrenuo nove vazdušne napade, u skloništima i stanovnici Aškelona

Izraelska vojska je u petak počela sa snažnim vazdušnim napadima na Gazu, a sve više se strahuje da će biti pokrenuta i kopnena ofanziva u svrhu zaustavljanja raketnih napada sa palestinskog teritorija.

Prema navodima zvaničnika Ujedinjenih nacija (UN) u Palestini, u trenutku kada je počeo još jedan vazdušni napad ljudi u sjevernim i južnim enklavama su počeli napuštati svoje domove tražeći utočišta u školama kojima upravlja UN. Naime, škole se koriste kao skloništa u slučaju vanredne situacije.

U skloništa su otišli i stanovnici izraelskog grada Aškelon, a nakon što su se oglasile sirene upozorenja za raketne napade iz Gaze. Kako su objavile Izraelske odbrambene snage (IDF), u četvrtak naveče je poginula Izraelka dok je trčala prema skloništu. To je osma izraelska žrtva od početka eskalacije sukoba u ponedjeljak, 10. maja.

Do sada je poginulo 119 Palestinaca, a među kojima je 31 dijete i 19 žena, saopštili su iz Ministarstva zdravstva Palestine. Povrijeđeno je najmanje 830 osoba.

Obje strane imaju materijalne štete, s tim da su one znatno veće na palestinskoj teritoriji. Iz Elektrodistribucije Gaze su istakli da je njihova infrastruktura na sjeveru ozbiljno oštećena.

Izraelski ministar odbrane Benjamin Ganc je izjavio da ova država ima "mnogo, mnogo više meta" i da nije vremenski ograničena u operaciji protiv Gaze.

Naglasio je da je mobilizovano 7.000 rezervista. Ranije u petak i kasno u četvrtak se špekulirslo da je Izrael već pokrenuo kopnenu ofanzivu, ali je njegova vojska to negirala, prenosi CNN.

Jewish settlers attack Al-Ain Mosque in Silwan, south of Al-Aqsa Mosque ... Residents of Silwan are calling out for help to counter the settlers attacks #Palestine Source: Khaled Mhana pic.twitter.com/E4dBsJth4m