Izrael pokrenuo operaciju "Gvozdeni mačevi": "Hamas napravio tešku grešku i započeo rat" (VIDEO)

TEL AVIV – Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula operaciju "Gvozdeni mačevi" kao odgovor na iznenadni jutrošnji napad Hamasa na Izrael, u kojem je, kako prenose izraelski mediji, najmanje pet ljudi poginulo a 100 ranjeno.

Izraelske odbrambene snage sa desetinama borbenih aviona izvode napade na lokacije koje pripadaju militantnoj organizaciji Hamas u Pojasu Gaze, navodi se u saopštenju.

Portparol vojske je rekao da je više od 2.200 raketa ispaljeno na Izrael od 6:30 časova jutros, prenosi Tajms of Izrael.

On je dodao da su pripadnici Hamasa izvršili napad sa kopna, mora i iz vazduha.

Postoji najmanje sedam mjesta borbi između Hamasa i izraelskih trupa, saopštila je vojska.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning. We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y