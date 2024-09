Izrael pokrenuo teške udare na Liban (FOTO, VIDEO)

Izraelski ratni avioni izveli su u četvrtak uveče svoje najintenzivnije napade na južni Liban u gotovo godinu rata, pojačavajući sukob između Izraela i libanske oružane grupe Hezbolah usred silnih poziva na suzdržanost.

Bijela kuća je saopštila da je diplomatsko rješenje dostižno i hitno, a Britanija je pozvala na hitan prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. SAD se "plaše i brinu o potencijalnoj eskalaciji", rekla je portparolka Bijele kuće Karin Žan-Pjer na brifingu.

Izrael tvrdi da su njegovi borbeni avioni pogodili više od 100 Hezbolahovih raketnih bacača i drugih lokacija uključujući skladište oružja u južnom Libanu. Izraelske odbrambene snage (IDF) rekle su da su lanseri bili spremni za ispaljivanje na Izrael.

Massive Israeli airstrikes hit Lebanon tonight. IDF bombed between 50 and 70 targets in Lebanon in about 20 minutes. pic.twitter.com/teruT3d3Nx