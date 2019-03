Izrael potvrdio da je izveo napad na Siriju

JERUSALIM - Izrael je potvrdio da je izveo udar iz vazduha prošle noći na sjeverni dio Sirije.

U tom napadu, kako je saopštila Sirijska opservatorija za ljudska, prava je ubijen jedan Iranac i šest iračkih boraca, saveznika snaga sirijskog predsjednika Bašara Asada.

Ta opservatorija sa sjedištem u Velikoj Britaniji je navela da su meta napada bili skladište oružja i da je takođe ranjeno nekoliko drugih boraca. U prvim izvještajima ona je navela da su svi poginuli Iranci.

Sirijski državni mediji su javili da je protivvazdušna odbrana reagovala na „ izraelsku vazdušnu agresiju“ na čijoj su meti bila industrijska zona sjeveroistočno od grada Alepa i da je prouzrokovana samo materijalna šteta.

Izraelska vojska obično ne komentariše izvještaje o udarima iz vazduha u susednoj Siriji iako je nedavno potvrdila da gađa iranske mete u toj zemlji.

Vršilac dužnosti izraelskog ministra spoljnih poslova Izrael Kac je aludirao na najnoviji udar u intervjuu za Radio Izrael.

„Prema izvorima, to je Izrael. Kako Sirijci kažu i kako su odgovorili, to je Izrael. Prema onome što Iran zna to je Izrael“, rekao je Kac.

Iran je saveznik Damaska i ponudio mu je vojne savetnike, poslao pripadnike milicije i materijalnu podršku snagama Asadove vlade u građanskom ratu koji traje osam godina.

Izrael smatra Iran pretnjom po nacionalnu bezbjednost i upozorava da neće tolerisati prisustvo Irana na svojim granicama.