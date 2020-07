Izrael raketirao Damask, sirijski PVO odbio napad

DAMASK - Protivvazdušna odbrana (PVO) Sirije odbila je izraelski raketni napad na južna predgrađa Damaska, saopštila je komanda sirijske vojske, javlja agencija SANA.

"Izrael je u 21.48 izveo seriju raketnih napada na objekte u južnim predgrađima Damaska. Pripadnici PVO su uspješno odbili napad i oborili većinu raketa, prije nego što su pogodile svoje ciljeve", navodi se u saopštenju.

Tom prilikom povrijeđeno je sedam sirijskih vojnika i pričinjena je materijalna šteta.

Napad je izveden iz pravca Golanske visoravni.

Kako je javila saudijska televizija "Hadat", Izrael je gađao proiranske snage koje ratuju u sirijskoj vojsci.

Izrael nije komentarisao ove navode.

