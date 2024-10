Izrael razvalio tajnu iransku bazu (VIDEO)

PARČIN - ​Slike satelitskog snimka pokazle su oštećenja na lokaciji proizvodnje raketa Parčin.

Ekspert kaže da bi, čak i da su se ključni materijali uklonili prije napada, oštećenja ozbiljno uticala na osnovnu vrijednost za buduće aktivnosti vezane za nuklearno oružje Irana.

Do procjena zasnovanih na komercijalnim satelitskim snimcima odvojeno su došli Dejvid Olbrajt, bivši inspektor za oružje UN, i Deker Evelet, saradnik istraživačkog analitičara u CNA, vašingtonskom trustu mozgova.

Here's one of the facilities used for the production of the solid fuel, in Parchin near Tehran The facility is considered relatively new and advanced. According to some reports, this site was also used by Iran as part of its nuclear program pic.twitter.com/xSsIYtTfR9