Izrael uništio iranski konzulat u Siriji: Mediji prenose da je poginulo više diplomata (VIDEO)

​Zgrada iranskog konzulata u Damasku u potpunosti je uništena u izraelskom napadu iz vazduha, javljaju sirijski i iranski mediji.

Libanski bezbjednosni izvor rekao je da je među poginulima i višerangirani oficir iranske Revolucionarne garde Muhamed Reza Zahedi.

Iranski državni mediji navode da je u udaru poginulo nekoliko iranskih diplomata.

Sirijska novinska agencija SANA javila je da je veći broj poginulih i ranjenih u napadu, prenosi Srna.

*Breaking News! Iran's Embassy Attacked by zionists!* - Israeli airstrikes destroy the Iranian embassy annex in Damascus, Syria. - The zionists have gone mad in their thirst for blood. A Muslim army is needed to respond, not UN pic.twitter.com/zaXbGYJb8Z