Izrael zasuo raketama Pojas Gaze

Izraelska vojska je počela bombardovanje Pojasa Gaze kao odgovor na raketiranje svoje teritorije, javlja vojska Izraela.

"Vojska Izraela je počela da izvodi napade po terorističkim ciljevima Hamasa po cijelom Pojasu Gaze", navodi se u saopštenju.

Američki predsjednik Donald Tramp je podržao izraelsku odmazdu, izjavivši da "Izrael ima pravo na samoodbranu".

Ranije je vojska objavila da je prebacila na granicu sa enklavom dvije dodatne brigade, počela djelimičnu mobilizaciju rezervista i zatvaranje pristupa prigraničnim rejonima na jugu zemlje.

