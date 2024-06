Izraelci bagerima ušli u selo i Palestincima porušili kuće (VIDEO)

Izraelski vojnici uništili su 11 objekata u izolovanoj zajednici na Zapadnoj obali ostavivši 50 ljudi bez krova nad glavom.

Radnici na bagerima stigli su u pratnji vojnika Izraelskih obrambenih snaga (IDF) u Umm al-Kheir u selo u kojem uglavnom žive pastiri. Srušili su šest kuća, šatore, generator električne energije, solarne ćelije i spremnike za vodu, navode izraelski aktivisti i lokalno stanovništvo, prenosi Index.hr.

“Oštećena su i poljoprivredna zemljišta i ograde te iščupana stabla. Uništena je trećina infrastrukture sela. Godinama smo se borili na izraelskim sudovima protiv ovoga jer je većina sela pod prijetnjom rušenja", kazao je Eid Suleiman.

"Ovaj put su došli a da to nisu rekli našem advokatu. Nismo imali vremena pokupiti svoje stvari. Postavili smo nekoliko šatora da se djeca rashlade. Ali bojimo se da će se vojnici vratiti te uzeti i njih jer kažu da gradimo bespravno", dodao je.

Masafer Yatta, skup pastirskih zaselaka, uključujući Umm al-Kheir, nalazi se u području C, rijetko naseljenom dijelu Zapadne obale. Palestinsku infrastrukturu u tom području često ruše jer stanovnici nemaju građevinske dozvole, koje je gotovo nemoguće dobiti, dok okolna ilegalna izraelska naselja cvjetaju, piše Guardian.

This morning Civil Administration personnel came with military and Border Police escort and three diggers to the community of Khirbet Umm al-Kheir in the South Hebron Hills. They demolished the homes of two families, leaving 24 Palestinians, 15 of them minors, homeless. pic.twitter.com/cdMpLN4asj