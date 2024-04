Izraelci ubili evropske humanitarce: Oglasili se Španija, Poljska i Britanija

​GAZA - Španija, Poljska i Velika Britanija danas su od Izraela zatražile pojašnjenja nakon što je njegova vojska u Pojasu Gaze ubila njihove državljane, radnike humanitarne organizacije. Državljani Australije, Velike Britanije i Poljske su među sedmero ubijenih zaposlenih humanitarne organizacije "World Central Kitchen" slavnog kuhara Hozea Andresa.

Ubijeni su juče u izraelskom vazdušnom napadu u centralnoj Gazi, objavila je organizacija. "Lično sam zatražio od izraelskog ambasadora Jakova Livnea hitna pojašnjenja", napisao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski na Twitteru.

Livne mu je rekao kako će "Poljska uskoro dobiti rezultate istrage ove tragedije". "Pridružujem se izrazima saučešća porodicama našeg hrabrog volontera i svih civilnih žrtava u Pojasu Gaze", dodao je Sikorski.

The recent attack on aid workers by Israel occurred in a "deconflicted zone," where the workers were traveling in two armored vehicles marked with the WCK logo, having coordinated their movements with the Israeli military. Still the IDF chose to attack them.... #Israel #Gaza… pic.twitter.com/5bLQO2mEaE