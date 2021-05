Izraelska avijacija srušila još jedan soliter u centru Gaze

GAZA - U izraelskim vazdužnim udarima na pojas Gaze, u centru grada Gaze srušen je još jedan soliter, a prenoseći rušenje zgrade izraelski TV kanali su komentarisali da će nakon toga militantni Hamasa uzvratiti baražnim raketnim napadom.

Nedugo nakon udara izraelske ratne avijacije na jedan soliter u utorak u Gazi, Hamas je zasuo raketama šire gradsko područje Tel Aviva, što sve podsjeća na 50-dnevni razorni sukob koji su 2014. godine vodili Izrael i Palestinci uz veliki broj žrtava, a bez sporazuma na vidiku, prenosi AP.

Palestinske snage potvrdile su da su ispalile oko 210 projektila na Tel Aviv i Beršebu nakon što je Izrael u utorak izvršio vazdušne udare u pojasu Gaze, ali je izraelska vojska saopštila da je trećinu tih raketa oborila i da je izvratila udarima na ekstremiste u Gazi, prenio je ranije "Reuters".

Agencija navodi i da je u eskalaciji neprijateljstva između Izraela i Hamasa broj žrtava porastao na najmanje 43 ubijenih u Gazi i šest u Izraelu.

I hope all over the world see what is happening in #Gaza Terrorist Israel bobm them Where is the human rights organization ?#Hamas #GazaUnderAttack #TerroristIsrael #PalestineWillBeFree #PalestinianLivesMatter #PalestineUnderAttack https://t.co/MDoAHz4kEB