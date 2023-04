Izraelska policija privela više od 400 Palestinaca u džamiji Al-Aksa

JERUSALIM - Prema TV kanalu "Al Majadeen", 5. aprila izvršena je racija izraelske policije u džamiji Al-Aksa u Jerusalimu, tokom koje je više od 400 osoba privedeno, a stotinjak ih je povrijeđeno.

Dan ranije, izvori WAFA-e rekli su da su izraelske snage provalile u džamiju, koristeći šok granate i suzavac te gumene metke i palice. Prema palestinskom Crvenom polumjesecu, policija je spriječila ljekare da dođu na mjesto događaja.

Osim toga, izraelske vazdušne snage napale su i pojas Gaze.

