Izraelska vojska greškom objavila mapu sa tajnim bazama

TEL AVIV - Izraelska vojska greškom je na internetu objavila mapu sa tajnim bazama, na kojoj se detaljno vidi tačna lokacija izraelskih vazdušnih snaga i obavještajne vojne službe, kao i njihova imena.

Komanda izraelskih odbrambenih snaga uklonila je mapu nakon što je list Harec uputio pitanje o njoj.

Mapa je bila je dostupna izraelskim građanima, a nakon što je uklonjena, objavljena je mapa koja nije sadržala te povjerljive podatke.

Kako se navodi, to nije prvi put da dolazi do objavljivanja informacija o tajnim bazama odbrambenih snaga - 2012. godina Hezbolah je koristio dron za snimanje lokacija raketa izraelskih snaga, a 2016. godine vojska je zabranila vojnicima da koriste aplikaciju Pokemon go, jer su u njoj morali da koriste lokaciju gdje se nalaze.