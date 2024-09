Izraelska vojska upozorila civile: Morate se odmah evakuisati

Izraelska vojska (IDF) pozvala je civile da se hitno udalje od nekoliko zgrada koje pripadaju Hezbolahu u južnom predgrađu Bejruta.

Pukovnik Avišaj Adre portparol IDF na arapskom jeziku, objavio je uz poruku i mape koje pozivaju civile da se distanciraju najmanje 500 metara od tri lokacije u Dahiji.

"Vi ste u blizini objekata Hezbolaha i IDF će snažno djelovati protiv njih, radi vaše i bezbjednosti članova vaše porodice, morate se odmah evakuisati i udaljiti najmanje 500 metara", navodi Adre, prenosi Telegraf.

Izraelska vojska je ranije objavila da je tri područja na sjeveru Izraela proglasila zatvorenim vojnim zonama i da je ulaz u naselja strogo zabranjen.

Informacija se pojavila u trenutku kad se očekuje da izraelska vojska pređe svoju sjevernu granicu i uđe u Liban.

The IDF has imposed a closed military zone in the Metula, Misgav Am and Kfar Giladi area. The military says the move follows a fresh assessment. pic.twitter.com/fve7xEo7Yv